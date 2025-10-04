Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК для захисту оборонної промисловості

На запит українських виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) у публічних реєстрах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Це стосується, зокрема, інформації про розташування підприємств та їхні виробничі потужності.

"Давно очікувана зміна для виробників української зброї. Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій", — наголосила вона.

Свириденко уточнила, що приховання даних відбуватиметься саме у публічних агрегаторах, щоб сторонні особи не могли отримати доступ до критичної інформації.

"Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і діяла лише на час воєнного стану. Дякую Міністерству оборони за напрацьоване рішення", — додала Свириденко.

Вона підкреслила, що безпека вітчизняної оборонної промисловості є ключовою умовою для масштабування виробництва, впровадження інновацій та ще ефективнішого забезпечення української армії всім необхідним.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, якою передав Міністерству оборони функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх працівників.