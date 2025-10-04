Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,70

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК для захисту оборонної промисловості

ОПК
Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК

На запит українських виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) у публічних реєстрах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

 Це стосується, зокрема, інформації про розташування підприємств та їхні виробничі потужності.

"Давно очікувана зміна для виробників української зброї. Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій", — наголосила вона.

Свириденко уточнила, що приховання даних відбуватиметься саме у публічних агрегаторах, щоб сторонні особи не могли отримати доступ до критичної інформації.

"Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і діяла лише на час воєнного стану. Дякую Міністерству оборони за напрацьоване рішення", — додала Свириденко. 

Вона підкреслила, що безпека вітчизняної оборонної промисловості є ключовою умовою для масштабування виробництва, впровадження інновацій та ще ефективнішого забезпечення української армії всім необхідним.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, якою передав Міністерству оборони функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх працівників.

Автор:
Тетяна Гойденко