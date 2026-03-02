Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Правительство отменило почасовые отключения для линий с 80% покрытием распределенной генерацией

линии электропередач
Кабмин изменил правила отключения света / Shutterstock

Правительство приняло изменения в нормативные акты, согласно которым к распределенной генерации, обеспечивающей электроэнергией не менее 80% потребителей, присоединенных к одной линии, не будут применяться графики почасовых отключений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Введенные изменения призваны стимулировать установку новых объектов распределенной генерации и интеграцию их мощностей в объединенную энергосистему.

Правительство рассчитывает, что это повысит устойчивость энергетической инфраструктуры к вражеским атакам, а также создаст дополнительный ресурс для балансировки генерации и потребления.

В то же время, предусмотрен механизм контроля за соблюдением установленных критериев. Оператор системы распределения будет анализировать фактический уровень покрытия потребителей распределенной генерацией. Если показатель составит менее 80%, к таким линиям будут применяться почасовые графики отключений.

Правительство подчеркивает, что нововведение направлено на поддержку потребителей и общин, которые инвестируют в развитие локальной генерации и усиливают энергетическую безопасность страны.

Заметим, потребность Украины в дополнительных электрических и тепловых мощностях превышает 1 800 МВт, которые были потеряны из-за разрушения объекта критической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко