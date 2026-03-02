Запланована подія 2

Уряд скасував погодинні відключення для ліній із 80% покриттям розподіленою генерацією

лінії електропередач
Кабмін змінив правила відключень світла / Shutterstock

Уряд ухвалив зміни до нормативних актів, згідно з якими до розподіленої генерації, що забезпечує електроенергією не менше 80% споживачів, приєднаних до однієї лінії, не застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Запроваджені зміни покликані стимулювати встановлення нових об’єктів розподіленої генерації та інтеграцію їхніх потужностей до об’єднаної енергосистеми.

Уряд розраховує, що це підвищить стійкість енергетичної інфраструктури до ворожих атак, а також створить додатковий ресурс для балансування генерації та споживання.

Водночас передбачено механізм контролю за дотриманням встановлених критеріїв. Оператор системи розподілу аналізуватиме фактичний рівень покриття споживачів розподіленою генерацією. Якщо показник становитиме менш як 80%, до таких ліній застосовуватимуть погодинні графіки відключень.

Уряд підкреслює, що нововведення спрямоване на підтримку тих споживачів і громад, які інвестують у розвиток локальної генерації та посилюють енергетичну безпеку країни.

Зауважимо, потреба України в додаткових електричних і теплових потужностях наразі перевищує 1 800 МВт, які були втрачені через руйнування об’єкта критичної інфраструктури. 

Автор:
Тетяна Гойденко