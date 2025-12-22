Запланована подія 2

Правительство планирует сверхплановые заимствования до 55 млрд грн в 2025 году

Роксолана Подласа
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал решение правительства об осуществлении сверхплановых заимствований в 2025 году на сумму до 55 млрд. грн. Это позволит Министерству финансов разместить дополнительные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и сформировать резерв средств на первый квартал 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на главу комитета Роксолану Пидласу.

План заимствований на 2025 год, определенный росписью государственного бюджета, составляет 2,1 трлн. По состоянию на 22 декабря план исполнен на 95,1%. Для финансирования дефицита общего фонда бюджета правительство использовало почти 2 трлн грн.

Из них 997,6 млрд грн поступило в рамках ERA loans от разных стран, 539 млрд грн - от размещения ОВГЗ, 373,2 млрд грн - от ЕС по инструменту Ukraine Facility, 41,2 млрд грн - от МБРР и Международной ассоциации развития, 38 млрд грн - от МВФ и 9,7 млрд грн - от Банка.

До конца декабря ожидается еще 125 млрд грн поступлений, среди которых почти 2,1 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility, 248,2 млн долларов от МБРР и МАР по разным проектам, а также 10 млрд грн от размещения ОВГЗ. Таким образом, уже сейчас наблюдается превышение плановых государственных заимствований на 28,1 млрд. грн.

Кроме того, до конца года остался один аукцион по размещению ОВГЗ, и Минфин рассчитывает привлечь на нем больше средств, чем планировалось ранее. В то же время предельная сумма сверхплановых заимствований в 55 млрд грн предусматривает значительный запас, и фактические дополнительные заимствования могут быть существенно меньше. Для сравнения, в 2019 году было разрешено сверхплановое заимствование до 10 млрд грн, а фактически привлечено только 4,7 млрд грн.

Напомним, сегодня в государственный бюджет Украины поступило 2,3 млрд. евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из этой суммы 2,1 млрд евро составляют кредитные средства, а 200 млн евро – грант.

Автор:
Татьяна Гойденко