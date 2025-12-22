Запланована подія 2

Уряд планує понадпланові запозичення до 55 млрд грн у 2025 році

Роксолана Підласа
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив рішення уряду про здійснення понадпланових запозичень у 2025 році на суму до 55 млрд грн. Це дозволить Міністерству фінансів розмістити додаткові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і сформувати резерв коштів на перший квартал 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільницю комітету Роксолану Підласу.

План запозичень на 2025 рік, визначений розписом державного бюджету, становить 2,1 трлн грн. Станом на 22 грудня план виконаний на 95,1%. Для фінансування дефіциту загального фонду бюджету уряд використав майже 2 трлн грн.

З них 997,6 млрд грн надійшли у рамках ERA loans від різних країн, 539 млрд грн — від розміщення ОВДП, 373,2 млрд грн — від ЄС за інструментом Ukraine Facility, 41,2 млрд грн — від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку, 38 млрд грн — від МВФ і 9,7 млрд грн — від Банку розвитку Ради Європи.

До кінця грудня очікується ще 125 млрд грн надходжень, серед яких майже 2,1 млрд євро від ЄС у рамках Ukraine Facility, 248,2 млн доларів від МБРР та МАР за різними проектами, а також 10 млрд грн від розміщення ОВДП. Таким чином, вже зараз спостерігається перевищення планових державних запозичень на 28,1 млрд грн.

Крім того, до кінця року залишився один аукціон з розміщення ОВДП, і Мінфін розраховує залучити на ньому більше коштів, ніж раніше планувалося. Водночас гранична сума понадпланових запозичень у 55 млрд грн передбачає значний запас, і фактичні додаткові запозичення можуть бути суттєво меншими. Для порівняння, у 2019 році було дозволено понадпланові запозичення до 10 млрд грн, а фактично залучено лише 4,7 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні до державного бюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. З цієї суми 2,1 млрд євро становлять кредитні кошти, а 200 млн євро — грант.

Автор:
Тетяна Гойденко