Новини
Дата публікації
Україна отримала €2,3 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

євро
Україна отримала €2,3 млрд від ЄС / Shutterstock

До державного бюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. З цієї суми 2,1 млрд євро становлять кредитні кошти, а 200 млн євро — грант.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Це вже шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I програми. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Програма Ukraine Facility, започаткована у 2024 році строком на чотири роки, загалом передбачає фінансування України обсягом близько 50 млрд євро. З 2024 року до бюджету надійшло понад 26,7 млрд євро, з яких понад 10,6 млрд євро припало на 2025 рік.

Для отримання чергового траншу Україна успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що підтримка в межах Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни.

"Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі", — підкреслив він.

ЄС залишається найбільшим донором фінансової підтримки України: з лютого 2022 року Європейський Союз надав 70,7 млрд євро, а лише у 2025 році — понад 28,7 млрд євро допомоги.

Нагадаємо, ще 11 грудня Європейський Союз схвалив виділення Україні траншу у €2,3 млрд за програмою Ukraine Facility за підсумками третього кварталу 2025 року. Україна виконала 8 із 10 ключових індикаторів Плану України, підтвердивши відданість реалізації реформ.

Автор:
Тетяна Гойденко