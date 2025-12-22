Украина получила €2,3 млрд от ЕС в рамках Ukraine Facility

В государственный бюджет Украины поступило 2,3 млрд. евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из этой суммы 2,1 млрд евро составляют кредитные средства, а 200 млн евро – грант.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Это уже шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках программы Pillar I. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Программа Ukraine Facility, начатая в 2024 году сроком четыре года, в целом предусматривает финансирование Украины объемом около 50 млрд евро. С 2024 года в бюджет поступило более 26,7 млрд евро, из которых более 10,6 млрд евро пришлось на 2025 год.

Для получения очередного транша Украина успешно выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины и бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны.

"Успешное выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает нашу приверженность реформам, восстановлению и движению к членству в Европейском Союзе", - подчеркнул он.

ЕС остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины: с февраля 2022 года Европейский Союз предоставил 70,7 млрд евро, а только в 2025 году – более 28,7 млрд евро помощи.

Напомним, еще 11 декабря Европейский Союз одобрил выделение Украине транша в 2,3 млрд евро по программе Ukraine Facility по итогам третьего квартала 2025 года. Украина выполнила 8 из 10 ключевых индикаторов Плана Украины, подтвердив приверженность реализации реформ.