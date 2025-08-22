Запланована подія 2

Правительство приняло пакет решений для усиления ветеранской политики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство посвятило отдельное заседание вопросам поддержки ветеранов и их семей, в результате чего было принято 11 важных решений.

Государство будет компенсировать 50% стоимости автогражданского страхования для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны.

Также был одобрен законопроект об основах государственной ветеранской политики. Документ определяет статусы ветеранов и членов их семей и обеспечивает поддержку в медицинской, образовательной, социальной и правовой сферах. Законопроект предусматривает создание ветеранских пространств, предоставление услуг за счет государственного бюджета, а также увековечение памяти погибших воинов. Все действующие льготы и документы останутся действительными.

Кроме этого, правительство поддержало законопроект о людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Ожидается, что осенью эти документы будут приняты в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины.

Отдельное внимание уделено медицинской поддержке. Был утвержден запуск программы адаптации для потерявших зрение ветеранов, а также упрощен доступ к средствам реабилитации, включая кресла колесные, белые трости и другие спецсредства. Иностранные военные, которые воюют или воевали в составе Вооруженных Сил Украины, смогут получить право на бесплатное стоматологическое лечение.

Свириденко подчеркнула, что слаженная работа министерств позволяет создавать условия для восстановления и самореализации каждого ветерана и ветеранки.

Напомним, Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством по делам ветеранов начали опрос в приложении "Действие". Оно позволит выявить, какие виды помощи действительно нужны, что эффективно работает, а что следует изменить или упростить. В министерствах призывают всех имеющих удостоверение ветерана приобщиться и поделиться своим опытом.

Автор:
Татьяна Гойденко