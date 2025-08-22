Уряд ухвалив пакет рішень для посилення ветеранської політики

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд присвятив окреме засідання питанням підтримки ветеранів та їхніх родин, у результаті чого було ухвалено 11 важливих рішень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Свириденко.

Держава компенсуватиме 50% вартості автоцивільного страхування для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Також було схвалено законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Документ визначає статуси ветеранів і членів їхніх сімей та гарантує підтримку у медичній, освітній, соціальній та правовій сферах. Законопроєкт передбачає створення ветеранських просторів, надання послуг за рахунок державного бюджету, а також увічнення пам’яті загиблих воїнів. Усі чинні пільги та документи залишаться дійсними.

Окрім цього уряд підтримав законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Очікується, що восени ці документи будуть ухвалені у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

Окрему увагу приділено медичній підтримці. Було затверджено запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір, а також спрощено доступ до засобів реабілітації, включно з кріслами колісними, білими тростинами та іншими спецзасобами. Іноземні військові, які воюють чи воювали у складі Збройних сил України, зможуть отримати право на безоплатне стоматологічне лікування.

Свириденко підкреслила, що злагоджена робота міністерств дозволяє створювати умови для відновлення та самореалізації кожного ветерана і ветеранки.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством у справах ветеранів розпочали опитування у застосунку "Дія". Воно дозволить виявити, які види допомоги справді потрібні, що працює ефективно, а що варто змінити чи спростити. У міністерствах закликають усіх, хто має посвідчення ветерана, долучитися та поділитися своїм досвідом.