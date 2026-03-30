Правительство расширило механизм подтверждения проживания в зонах ЧАЭС для доплат к пенсиям

Кабинет министров Украины принял постановление, расширяющее основания для подтверждения факта постоянного проживания граждан на территориях населенных пунктов, отнесенных в зону безусловного (обязательного) отселения и зону гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1986 год.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минсоцполитики.

Решение необходимо для назначения доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, имеющим статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и приобрели его через проживание на указанных территориях в соответствующий период.

Правительство расширило список случаев, когда граждане могут обращаться во временные комиссии для установления сведений о своем постоянном проживании в соответствующих зонах. Речь идет о ситуациях, когда данные отсутствуют в паспорте гражданина в форме книжечки, Едином государственном демографическом реестре или в ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы.

Также продлен срок реализации экспериментального проекта по внесению в реестр территориальной общины сведений о проживании таких лиц в зонах отселения по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 года. Срок действия проекта продлен до 30 сентября 2026 года.

Целью решения является обеспечение справедливого доступа к доплатам для лиц, имеющих на них право, но не могут подтвердить соответствующие данные из-за отсутствия или неполноты информации в государственных реестрах не по собственной вине.

Экспериментальный проект действует с октября 2025 г. и предусматривает механизм подтверждения проживания в случаях потери документов, разрушения жилья, проживания вместе с родителями или изменения места жительства в пределах соответствующих территорий.

Для реализации инициативы создано восемь временных комиссий при областных военных администрациях, рассматривающих соответствующие обращения.

Финансирование будет осуществляться в пределах уже предусмотренных бюджетных средств по программе пенсионных выплат и надбавок без привлечения дополнительных расходов государственного бюджета.

Напомним, в 2025 году неработающие пенсионеры, проживающие в зоне радиационного загрязнения, получают ежемесячную доплату. от государства в размере 2361 грн, и она начисляется вместе с пенсией.