Уряд розширив механізм підтвердження проживання в зонах ЧАЕС для доплат до пенсій

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка розширює підстави для підтвердження факту постійного проживання громадян на територіях населених пунктів, віднесених до зони безумовного (обов’язкового) відселення та зони гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінсоцполітики.

Рішення необхідне для призначення доплати до пенсій непрацюючим пенсіонерам, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та набули його через проживання на зазначених територіях у відповідний період.

Уряд розширив перелік випадків, коли громадяни можуть звертатися до тимчасових комісій для встановлення відомостей про своє постійне проживання у відповідних зонах. Йдеться про ситуації, коли дані відсутні у паспорті громадянина у формі книжечки, в Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби.

Також продовжено строк реалізації експериментального проєкту щодо внесення до реєстру територіальної громади відомостей про проживання таких осіб у зонах відселення станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року. Термін дії проєкту продовжено до 30 вересня 2026 року.

Метою рішення є забезпечення справедливого доступу до доплат для осіб, які мають на них право, але не можуть підтвердити відповідні дані через відсутність або неповноту інформації в державних реєстрах не з власної вини.

Експериментальний проєкт діє з жовтня 2025 року та передбачає механізм підтвердження проживання у випадках втрати документів, руйнування житла, проживання разом із батьками або зміни місця проживання в межах відповідних територій.

Для реалізації ініціативи створено вісім тимчасових комісій при обласних військових адміністраціях, які розглядають відповідні звернення.

Фінансування здійснюватиметься в межах уже передбачених бюджетних коштів за програмою пенсійних виплат і надбавок, без залучення додаткових видатків державного бюджету.

Нагадаємо з у 2025 році непрацюючі пенсіонери, які проживають у зоні радіаційного забруднення, отримують щомісячну доплату від держави у розмірі 2 361 грн, і вона нараховується разом із пенсією.