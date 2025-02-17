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Проживання в зоні радіаційного забруднення: хто з пенсіонерів може отримати доплату

в’їздна стела до Чорнобиля
Держава підтримує постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Фото: Вікіпедія

Непрацюючі пенсіонери, які проживають у зоні радіаційного забруднення, отримуватимуть щомісячну доплату від держави. У 2025 році ця сума складе 2 361 грн, і вона нараховуватиметься разом із пенсією. 

Про це повідомила пресслужба департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України Виплати передбачена для тих, хто має статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи, проживає в забруднених районах та відповідає встановленим критеріям.

Хто має право на доплату?

Доплата передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які відповідають таким критеріям:

  • проживають у зоні безумовного, обов’язкового або добровільного відселення; 
  • перебували там на момент аварії (до 26 квітня 1986 року) або переїхали туди до 1 січня 1993 року; 
  • мають статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи та відповідне посвідчення.

У департаменті зазначили, що доплата до пенсії у розмірі 2361 гривні буде здійснюватиметься щомісяця, а  перевірка вищезазначених осіб проходитиме автоматично, тобто додаткові документи подавати не потрібно. Держава гарантує ці виплати на весь період воєнного стану у 2025 році.

Нагадаємо, за рік пенсія в Україні зросла на 7,5%, але інфляція "з'їла" це підвищення. Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5789,05 грн. Однак у 25,95% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3000 грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук