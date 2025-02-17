Проживание в зоне радиационного загрязнения: кто из пенсионеров может получить доплату

Неработающие пенсионеры, проживающие в зоне радиационного загрязнения, получат ежемесячную доплату от государства. В 2025 году эта сумма составит 2361 грн, и она будет начисляться вместе с пенсией.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по коммуникациям с секретариата Кабинета министров Украины.

Выплаты предусмотрены для тех, кто имеет статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, проживает в загрязненных районах и соответствует установленным критериям.

Кто имеет право на доплату?

Доплата предусмотрена для неработающих пенсионеров, отвечающих следующим критериям:

проживают в зоне безусловного, обязательного или добровольного отселения;

находились там на момент аварии (до 26 апреля 1986 года) или переехали туда до 1 января 1993 года;

имеют статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы и соответствующее удостоверение.

В департаменте отметили, что доплата к пенсии в размере 2361 гривны будет производиться ежемесячно, а проверка вышеупомянутых лиц будет проходить автоматически, то есть дополнительные документы подавать не нужно. Государство гарантирует эти выплаты на весь период военного положения в 2025 году.



Напомним, за год пенсия в Украине выросла на 7,5%, но инфляция "съела" это повышение . По состоянию на 1 января 2025 средний размер пенсии в Украине составил 5789,05 грн. Однако у 25,95% пенсионеров размер пенсии составляет до 3000 грн.