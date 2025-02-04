"Вчительська доплата": сколько педагогов получают дополнительные выплаты

В январе этого года начала работу программа "Вчительська доплата" и педагоги в школах начали получать дополнительную ежемесячную выплату в зависимости от учебной нагрузки. На это в бюджете предусмотрены денежные средства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 4 февраля.

"Речь идет о доплате от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч грн. Предусмотрено в бюджете на этот год 12 млрд грн субвенции, и благодаря этому "Вчительську доплату" получают почти 500 тысяч педагогов", — подчеркнул премьер .

Также, по словам Шмыгаля, в рамках программ "Зимової єПідтримки" миллион учеников начальных классов обеспечены безвозмездным питанием в школах. Для этих нужд государство на текущий год распределило общинам ресурс более чем в 2,8 млрд грн. В планах правительства расширение программы, чтобы она охватила всех учащихся.

Что такое "Вчительська доплата"?

По инициативе президента Украины и согласно решению правительства педагоги заведений общего среднего образования государственной и коммунальной форм собственности будут получать:

1000 гривен ежемесячно с 1 января 2025 (1300 грн до уплаты налогов);

2000 гривен ежемесячно с 1 сентября 2025 (2600 грн до уплаты налогов).

Доплату получают все педагогические работники в не меньше определенного размера. Педагоги, имеющие нагрузку сверх ставки, получают доплату пропорционально своей нагрузке. Постановление КМУ №1286 регламентирует эти выплаты и действует с 1 января 2025 года до конца военного положения. После отмены военного положения выплаты будут продолжаться до конца календарного года, в котором будет прекращено военное положение.

Напомним, в ряде принял ряд решений, направленных на поддержку образовательной отрасли и обеспечение социальных потребностей учащихся и учителей. Учителя уже с января получат доплаты.