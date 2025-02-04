" Вчительська доплата": скільки педагогів отримують додаткові виплати

В січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата» і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату залежно від навчального навантаження. На це в бюджеті передбачені кошти.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 4 лютого.

" Мова йде про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн. Передбачили в бюджеті на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому «Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів ", — наголосив прем’єр.

Також, за словами Шмигаля, у рамках програм «Зимової підтримки» понад мільйон учнів початкових класів забезпечені безоплатним харчуванням у школах. Для цих потреб держава на поточний рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 млрд грн. У планах уряду — розширення програми, щоб вона охопила всіх учнів.

Що таке "Вчительська доплата»?

З ініціативи Президента України й згідно з рішенням уряду, педагоги закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності отримуватимуть:

1000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків);

2000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2600 грн до сплати податків).

Доплату отримують усі педагогічні працівники в не меншому від визначеного розміру. Педагоги, які мають навантаження понад ставку, отримують доплату пропорційно до свого навантаження. Постанова КМУ № 1286 регламентує ці виплати і діє з 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану. Після скасування воєнного стану виплати продовжуватимуть до кінця того календарного року, у якому буде припинено воєнний стан.

Нагадаємо, уряд ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку освітньої галузі та забезпечення соціальних потреб учнів і вчителів. Вчителі вже з січня отримуватимуть доплати.