Правительство разрешило осуществлять закупки для строительства укрытий для критической инфраструктуры без торгов
Правительство упростило процедуру закупок для строительства, ремонта и других инженерно-технических мер по защите объектов критической инфраструктуры.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Теперь и до 1 марта 2026 года такие закупки могут проводиться путем заключения прямого договора без проведения открытых торгов или использования электронного каталога.
Решение касается приобретения:
- товаров и услуг (кроме текущего ремонта) от 100 тыс. грн;
- услуг по текущему ремонту от 200 тыс. грн;
- работ от 1,5 млн грн.
Ранее подобная процедура применялась только для объектов топливно-энергетического сектора. Теперь она распространена и на объекты систем жизнеобеспечения (вода, тепло, электроснабжение), транспорт и почту.
"Временные изменения в процедуре позволят заказчикам быстрее заключать договоры и запускать ремонтные или защитные работы там, где это нужно немедленно", – отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.
Напомним, правительство направит более 6 миллиардов гривен из резервного фонда госбюджета на укрепление обороноспособности и меры по предотвращению техногенных чрезвычайных ситуаций. Средства будут направлены на строительство защитных сооружений объектов критической инфраструктуры в топливно-энергетическом секторе, подсекторе железнодорожного транспорта