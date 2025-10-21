Запланована подія 2

Уряд дозволив здійснювати закупівлі для будівництва укриттів для критичної інфраструктури без торгів

ТЕЦ
Уряд скасував торги для захисту критичної інфраструктури / Київтеплоенерго

Уряд спростив процедуру закупівель для будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Кабміну.    

Відтепер і до 1 березня 2026 року такі закупівлі можуть проводитися шляхом укладення прямого договору без проведення відкритих торгів або використання електронного каталогу.  

Рішення стосується придбання:

  • товарів і послуг (крім поточного ремонту) від 100 тис. грн; 
  • послуг з поточного ремонту від 200 тис. грн;
  • робіт від 1,5 млн грн.

Раніше така процедура застосовувалася лише для об’єктів паливно-енергетичного сектору. Тепер її поширено і на об’єкти систем життєзабезпечення (вода, тепло, електропостачання), транспорт і пошту.

"Тимчасові зміни у процедурі дозволять замовникам швидше укладати договори і запускати ремонтні чи захисні роботи там, де це потрібно, негайно", – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Нагадаємо, уряд спрямує понад 6 мільярдів гривень з резервного фонду держбюджету на зміцнення обороноздатності та заходи із запобігання техногенним надзвичайним ситуаціям. Кошти буде спрямовано на будівництво захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури у паливно-енергетичному секторі, підсекторі залізничного транспорту

Автор:
Тетяна Бесараб