Правительство создало Координационный центр для обеспечения устойчивости регионов Украины

Правительство создало Координационный центр под председательством премьер-министра для реализации Планов устойчивости регионов Украины и утвердило положение о его работе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В состав центра вошли представители профильных министерств и центральных органов исполнительной власти, Верховной Рады, Офиса президента, главы областных военных администраций, а также руководители государственных компаний, в частности НЭК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укрзализныця".

Основные задачи Координационного центра:

координация действий органов центральной и местной власти для своевременной реализации планов устойчивости регионов;

инженерно-техническая защита энергообъектов;

развитие распределенной генерации;

обеспечение бесперебойного теплоснабжения;

бесперебойное водоснабжение и водоотвод.

Премьер отметила, что первое заседание Координационного центра состоится уже на этой неделе. По ее словам, совместная работа с регионами имеет стратегическое значение для усиления энергетической устойчивости страны и подготовки к следующей зиме.

Ранее Свириденко поручила составить планы энергостойкости для каждой области. Главной целью его является подготовка к следующему отопительному сезону в условиях рисков для энергосистемы.