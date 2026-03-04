- Категория
Правительство создало Координационный центр для обеспечения устойчивости регионов Украины
Правительство создало Координационный центр под председательством премьер-министра для реализации Планов устойчивости регионов Украины и утвердило положение о его работе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
В состав центра вошли представители профильных министерств и центральных органов исполнительной власти, Верховной Рады, Офиса президента, главы областных военных администраций, а также руководители государственных компаний, в частности НЭК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укрзализныця".
Основные задачи Координационного центра:
- координация действий органов центральной и местной власти для своевременной реализации планов устойчивости регионов;
- инженерно-техническая защита энергообъектов;
- развитие распределенной генерации;
- обеспечение бесперебойного теплоснабжения;
- бесперебойное водоснабжение и водоотвод.
Премьер отметила, что первое заседание Координационного центра состоится уже на этой неделе. По ее словам, совместная работа с регионами имеет стратегическое значение для усиления энергетической устойчивости страны и подготовки к следующей зиме.
Ранее Свириденко поручила составить планы энергостойкости для каждой области. Главной целью его является подготовка к следующему отопительному сезону в условиях рисков для энергосистемы.