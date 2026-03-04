Запланована подія 2

Уряд створив Координаційний центр для забезпечення стійкості регіонів України

Координаційний центр має посилити енергетичну стійкість / Юлія Свириденко

Уряд утворив Координаційний центр під головуванням прем’єр-міністра для реалізації Планів стійкості регіонів України та затвердив положення про його роботу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням  на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

До складу центру увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради, Офісу президента, голови обласних військових адміністрацій, а також керівники державних компаній, зокрема НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укрзалізниця".

Основні завдання Координаційного центру:

  • координація дій органів центральної та місцевої влади для вчасної реалізації планів стійкості регіонів;
  • інженерно-технічний захист енергооб’єктів;
  • розвиток розподіленої генерації;
  • забезпечення безперебійного теплопостачання;
  • безперебійне водопостачання та водовідведення.

Прем’єрка зазначила, що перше засідання Координаційного центру відбудеться вже цього тижня. За її словами, спільна робота з регіонами має стратегічне значення для посилення енергетичної стійкості країни та підготовки до наступної зими.

Додамо, раніше Свириденко доручила скласти плани енергостійкості для кожної області. Головною метою його є підготовка до наступного опалювального сезону в умовах ризиків для енергосистеми.

Автор:
Тетяна Гойденко