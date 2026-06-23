У Нацгвардії запустили новий механізм повернення після СЗЧ

Військовослужбовці Національної гвардії України, у яких факт самовільного залишення частини (СЗЧ) було зафіксовано до 12 червня 2026 року, відтепер можуть повернутися на службу за новою процедурою через застосунок “Армія+”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Повернення до НГУ після СЗЧ

Ініціатива передбачає можливість повернення без направлення до батальйону резерву. Військові зможуть самостійно обрати нову частину з визначеного переліку, отримати супровід контакт-центру на всіх етапах та відновити грошове й інші види забезпечення.

Для участі у програмі необхідно подати рапорт через застосунок "Армія+" до 20 вересня 2026 року. У заявці потрібно обрати нову військову частину НГУ, зазначити бажаний напрям служби, додати рекомендаційний лист від частини та прикріпити документ, що підтверджує проходження служби в НГУ.

Подані рапорти розглядаються до чотирьох діб. У разі погодження протягом наступних трьох діб готується наказ Командувача НГУ про переведення. Відправлення до нової частини відбувається лише після отримання відповідного сповіщення в «Армія+» про готовність наказу, після чого військовий має прибути до визначеної частини протягом двох діб.

Після погодження рапорту в застосунку з’являється статус "У дорозі", який підтверджує добровільне повернення на службу. У новій частині військовослужбовця зараховують до особового складу та відновлюють усі види забезпечення.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт №13177, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ