В Нацгвардии запустили новый механизм возвращения после СЗЧ

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, у которых факт самовольного ухода из части (СЗЧ) был зафиксирован до 12 июня 2026 года, теперь могут вернуться на службу по новой процедуре через приложение "Армия+".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Возвращение в НГУ после СЗЧ

Инициатива предусматривает возможность возвращения без направления в батальон резерва. Военные могут самостоятельно выбрать новую часть из определенного перечня, получить сопровождение контакт-центра на всех этапах и восстановить денежное и другие виды обеспечения.

Для участия в программе необходимо подать рапорт через "Армия+" до 20 сентября 2026 года. В заявке нужно выбрать новую воинскую часть НГУ, указать желаемое направление службы, добавить рекомендательное письмо от части и прикрепить документ, подтверждающий прохождение службы в НГУ.

Представленные рапорты рассматриваются до четырех суток. В случае согласования в течение трех суток готовится приказ Командующего НГУ о переводе. Отправка в новую часть происходит только после получения соответствующего уведомления в «Армия+» о готовности приказа, после чего военный должен прибыть в определенную часть в течение двух суток.

После согласования рапорта в приложении появляется статус "В дороге", подтверждающий добровольный возврат на службу. В новой части военнослужащего относят к личному составу и восстанавливают все виды обеспечения.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада поддержала законопроект №13177, продлевающий срок добровольного возвращения военнослужащих из СЗЧ