Іран заявляє про розмороження 12 мільярдів доларів на тлі переговорів із США

Тегеран заявляє, що в межах поточних мирних переговорів зі Сполученими Штатами країні повернуть 12 млрд доларів заморожених активів. Новий етап послаблення санкцій відбувається на тлі дипломатичного турне держсекретаря США Марко Рубіо країнами Перської затоки, де він намагається запевнити регіональних союзників у безпечності домовленостей з Ісламською Республікою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За словами заступника міністра закордонних справ Ірану Казема Гарібабаді, кошти мають надійти двома рівними траншами по 6 млрд доларів. Окрім повернення активів, пакет домовленостей передбачає скасування санкцій щодо експорту іранської нафти та потенційне створення фонду реабілітації Ірану на суму 300 млрд доларів.

Такі поступки вже викликали хвилю критики всередині США. Американці побоюються, що Тегеран використає фінансові ресурси для відновлення своєї армії та фінансування угруповання "Хезболла". Проте віцепрезидент США Джей Ді Венс зауважив, що отримані кошти Іран буде зобов'язаний витрачати на закупівлю американської агропродукції — сої, пшениці та кукурудзи.

Стабілізація Ормузької протоки та ціни на нафту

Послаблення напруженості на Близькому Сході вже позитивно вплинуло на світові енергетичні ринки:

Падіння цін на нафту: вартість нафти марки Brent знизилася на 0,6%, опустившись нижче 78 доларів за барель (на піку ескалації у квітні ціна сягала 125 доларів).

Відновлення судноплавства: рух танкерів через стратегічно важливу Ормузьку протоку активізувався завдяки створенню спеціального безпекового механізму.

Попри завершення першого раунду переговорів на найвищому рівні у Швейцарії, технічні групи обох країн продовжують узгоджувати деталі щодо обмеження збагачення урану Іраном та остаточного формату скасування санкцій. Наразі ситуація в регіоні залишається хиткою, зокрема через присутність ізраїльських військ у південному Лівані, які продовжують протистояти бойовикам "Хезболли".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США тимчасово скасували санкції проти Ірану, запровадивши спеціальну 60-денну ліцензію на експорт нафти. Водночас президент США Дональд Трамп попередив Тегеран про жорсткі наслідки та заявив, що "зробить усе необхідне", якщо іранська влада порушить умови проміжної мирної угоди або перешкоджатиме ядерним інспекціям.