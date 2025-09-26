Запланована подія 2

Читати українською

Правительство упростило постановку и снятие с военного учета: детали

военный билет
Фото: Министерство обороны Украины

Правительство упростило процедуру постановки и снятия с военного учета, мужчин в возрасте 25-60 лет будут учитываться автоматически. Новые правила должны снизить нагрузку на ТЦК и устранить лишнюю бюрократию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство обороны.

Отмечается, что граждане 25-60 лет, не состоящие на военном учете без законных оснований, будут поставлены на него автоматически.

В то же время ребята от 17 лет смогут стать на учет дистанционно через приложение "Резерв+" – без посещения ТЦК и прохождения ВЛК. Также это можно сделать и лично, прибыв в районный или городской ТЦК и СП с документами.

"Процедура снятия с военного учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована. Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны производить соответствующие отметки в списках персонального военного учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста", - добавили в Минобороны.

Напомним, в приложении "Резерв+" у некоторых пользователей появилась новая отметка "ВОС-999. Нуждается в прохождении базовой общевойсковой подготовки".

Как пояснили, в Минобороны это сделано с целью определить, сколько военнообязанных нуждаются в прохождении базовой общевойсковой подготовки в случае призыва на службу во время особого периода.

Про "Резерв+"

"Резерв+" - украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины. Он позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

В   "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра   в электронных направлениях на ВЛК. Это позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длиннющие очереди. Военнообязанный теперь сможет сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.

В приложении "Резерв+" доступна функция   уплаты штрафов   за нарушение правил военного учета. На сегодняшний день этот сервис позволяет погасить штрафы за девять видов правонарушений.

Автор:
Светлана Манько