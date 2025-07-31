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Как изменится военный учет мужчин и женщин с медобразованием: что известно

военные ВСУ
Военный учет для медиков / Центр рекрутинга украинской армии

Кабмин обновил правила военного учета для 25-летних мужчин и женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Военный учет для медиков

Правительство обновило правила военного учета для 25-летних мужчин и женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.

Теперь мужчинам, достигшим 25 лет, не нужно лично являться в территориальный центр комплектования для изменения статуса с призывника на военнообязанного. В течение 30 дней их данные будут автоматически вноситься в Единый государственный реестр, после чего им будет присвоено первоначальное воинское звание - "солдат (матрос) запаса".

Также изменен порядок подачи данных о женщинах, заканчивающих обучение по медицинским или фармацевтическим специальностям. Теперь учебные заведения будут передавать эти списки в ТЦК в течение 7 дней после выпуска вместо двух месяцев до него, как было раньше.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.

Автор:
Ольга Опенько