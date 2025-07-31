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Як зміниться військовий облік чоловіків та жінок з медосвітою: що відомо

військові ЗСУ
Військовий облік для медиків / Центр рекрутингу української армії

Кабмін оновив правила військового обліку для 25-річних чоловіків і жінок із медичною чи фармацевтичною освітою. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Військовий облік для медиків

Уряд оновив правила військового обліку для 25-річних чоловіків і жінок з медичною або фармацевтичною освітою.

Відтепер чоловікам, які досягли 25 років, не потрібно особисто з’являтися до територіального центру комплектування для зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного. Протягом 30 днів їхні дані автоматично вноситимуться до Єдиного державного реєстру, після чого їм буде присвоєно первинне військове звання — "солдат (матрос) запасу".

Також змінено порядок подачі даних про жінок, які закінчують навчання за медичними або фармацевтичними спеціальностями. Тепер навчальні заклади передаватимуть ці списки до ТЦК упродовж 7 днів після випуску, замість двох місяців до нього, як було раніше.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

Автор:
Ольга Опенько