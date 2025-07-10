Постановка на військовий облік без ТЦК: що потрібно знати

В Україні запрацював механізм автоматичної постановки на військовий облік без потреби відвідувати територіальних центрів комплектування (ТЦК). Проте трапляються випадки помилкового внесення або відсутності відмітки в реєстрі. У таких ситуаціях громадянам потрібно звертатися до ТЦК і надати документи для виправлення неточностей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Військовий облік без черг

Відтепер військовозобов’язаних громадян в Україні ставлять на військовий облік автоматично, без необхідності особистого відвідування територіальних центрів комплектування. Такий механізм став можливим після внесення змін до постанови Кабінету Міністрів №932. Постановка здійснюється на підставі даних, що надходять до реєстру "Оберіг" від Державної міграційної служби (ДМС).

Метою впровадження автоматизації є спрощення процесу обліку для громадян та оптимізація роботи ТЦК. Завдяки цьому нововведенню військовозобов’язаним не потрібно збирати документи чи проходити військово-лікарську комісію для реєстрації. Також автоматичний облік дозволив включити до реєстру українців, які перебувають за кордоном, а також осіб віком від 17 до 25 років.

Утім, іноді в системі виникають помилки. Наприклад, автоматично можуть бути внесені особи, які раніше були зняті з обліку, або навпаки — обліковані особи не відображаються в реєстрі "Оберіг". Такі ситуації, як правило, виникають через технічні неточності чи людський фактор, зокрема невнесення ідентифікатора особи оператором ТЦК.

У разі виявлення таких помилок громадянам рекомендується звернутися до відповідного ТЦК і надати підтверджувальні документи: довідки про зняття з обліку, документи про виключення або відомості про належність до іншого територіального центру.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.