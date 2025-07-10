Постановка на военный учет без ТЦК: что нужно знать

В Украине заработал механизм автоматической постановки на военный учет без необходимости посещать территориальные центры комплектования (ТЦК). Однако есть случаи ошибочного внесения или отсутствия отметки в реестре. В таких ситуациях гражданам следует обращаться в ТЦК и предоставить документы для исправления неточностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Военный учет без очередей

Теперь военнообязанных граждан в Украине ставят на военный учет автоматически, без необходимости личного посещения территориальных центров комплектования. Такой механизм стал возможным после внесения изменений в постановление Кабинета Министров №932. Постановка осуществляется на основании данных, поступающих в реестр "Оберіг" от Государственной миграционной службы (ГТС).

Целью внедрения автоматизации является упрощение процесса учета граждан и оптимизация работы ТЦК. Благодаря этому нововведению военнообязанным не нужно собирать документы или проходить военно-врачебную комиссию для регистрации. Также автоматический учет позволил включить в реестр находящихся за рубежом украинцев, а также лиц в возрасте от 17 до 25 лет.

Впрочем, иногда в системе возникают ошибки. Например, автоматически могут быть внесены лица, ранее снятые с учета, или наоборот — учтенные лица не отображаются в реестре "Оберіг". Такие ситуации, как правило, возникают из-за технических неточностей или человеческого фактора, в частности, невнесения идентификатора лица оператором ТЦК.

В случае обнаружения таких ошибок гражданам рекомендуется обратиться в соответствующий ТЦК и предоставить подтверждающие документы: справки о снятии с учета, документы об исключении или сведения о принадлежности к другому территориальному центру.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.