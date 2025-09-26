Уряд спростив постановку та зняття з військового обліку: деталі

Уряд спростив процедуру постановки й зняття з військового обліку, чоловіків віком 25-60 років обліковуватимуть автоматично. Нові правила мають зменшити навантаження на ТЦК та усунути зайву бюрократію.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, що громадяни 25-60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на нього автоматично.

Водночас хлопці від 17 років зможуть стати на облік дистанційно через застосунок "Резерв+" – без відвідування ТЦК і проходження ВЛК. Також це можна зробити й особисто, прибувши до районного або міського ТЦК і СП із документами.

"Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку", – додали в Міноборони.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" у деяких користувачів зʼявилася нова позначка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки".

Як пояснили, в Міноборони , це зроблено з метою визначити, скільки військовозобов’язаних потребують проходження базової загальновійськової підготовки в разі призову на службу під час особливого періоду.

Про "Резерв+"

"Резерв+" — український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Він дає змогу призовникам, військовозобов’язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ.

У "Резерв+" з'явилася дата проходження медогляду в електронних направленнях на ВЛК. Це дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Військовозобов’язаний тепер зможе одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни.

У застосунку "Резерв+" доступна функція сплати штрафів за порушення правил військового обліку. На сьогодні цей сервіс дозволяє погасити штрафи за дев'ять видів правопорушень.