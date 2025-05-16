Правительство упростило разрешение на строительство базовых станций мобильной связи

Кабинет министров Украины принял постановление, существенно ускоряющее процесс установления базовых станций мобильной связи.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Теперь операторы будут получать разрешения гораздо быстрее, чем раньше, что позволит расширить покрытия в самых отдаленных районах страны и вдоль основных автодорог.

Во время действия военного положения сроки согласований будут сокращены:

до 15 рабочих дней вместо 6 месяцев — для объектов государственного и коммунального имущества (например, крыш зданий);

до 25 рабочих дней вместо полутора лет — для земельных участков государственной и коммунальной формы собственности.

После получения разрешения оператор сможет сразу размещать базовую станцию. Другие шаги — например, подготовка к аукциону или разработка документации по землеустройству — операторы должны завершить в течение военного положения или в течение двух лет после его завершения.

Это решение является частью стратегии цифрового развития, цель которой – до 2030 года обеспечить 98% населения Украины стабильной и качественной мобильной связью в каждом населенном пункте и на дорогах.

Напомним, что Национальная комиссия электронных коммуникаций утвердила порядок развертывания Small cells. В Украине имплементирован европейский регламент относительно маломощных базовых станций. Таким образом, будет улучшено доступ к сети мобильной связи.