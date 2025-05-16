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Уряд спростив дозвіл на будівництво базових станцій мобільного зв’язку
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка суттєво пришвидшить процес встановлення базових станцій мобільного зв’язку.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Тепер оператори отримуватимуть дозволи значно швидше, ніж раніше, що дозволить розширити покриття у найвіддаленіших районах країни та вздовж основних автошляхів.
Під час дії воєнного стану терміни погоджень будуть скорочені:
- до 15 робочих днів замість 6 місяців — для об’єктів державного та комунального майна (наприклад, дахів будівель);
- до 25 робочих днів замість півтора року — для земельних ділянок державної та комунальної форми власності.
Після отримання дозволу оператор зможе одразу розміщувати базову станцію. Інші кроки — як-от підготовка до аукціону чи розробка документації з землеустрою — оператори мають завершити протягом воєнного стану або упродовж двох років після його завершення.
Це рішення є частиною стратегії цифрового розвитку, мета якої — до 2030 року забезпечити 98% населення України стабільним і якісним мобільним зв’язком у кожному населеному пункті та на дорогах.
Нагадаємо, Національна комісія електронних комунікацій затвердила порядок розгортання Small cells. В Україні імплементовано європейський регламент щодо малопотужних базових станцій. Таким чином буде покращення доступу до мережі мобільного зв’язку.