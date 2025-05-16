Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,07

EUR

46,38

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,45

41,39

EUR

46,70

46,55

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд спростив дозвіл на будівництво базових станцій мобільного зв’язку

мобільний зв’язок
Мобільні оператори зможуть швидше будувати базові станції / Depositphotos

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка суттєво пришвидшить процес встановлення базових станцій мобільного зв’язку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Тепер оператори отримуватимуть дозволи значно швидше, ніж раніше, що дозволить розширити покриття у найвіддаленіших районах країни та вздовж основних автошляхів.

Під час дії воєнного стану терміни погоджень будуть скорочені:

  • до 15 робочих днів замість 6 місяців — для об’єктів державного та комунального майна (наприклад, дахів будівель);
  • до 25 робочих днів замість півтора року — для земельних ділянок державної та комунальної форми власності.

Після отримання дозволу оператор зможе одразу розміщувати базову станцію. Інші кроки — як-от підготовка до аукціону чи розробка документації з землеустрою — оператори мають завершити протягом воєнного стану або упродовж двох років після його завершення.

Це рішення є частиною стратегії цифрового розвитку, мета якої — до 2030 року забезпечити 98% населення України стабільним і якісним мобільним зв’язком у кожному населеному пункті та на дорогах.

Нагадаємо, Національна комісія електронних комунікацій затвердила порядок розгортання Small cells. В Україні імплементовано європейський регламент щодо малопотужних базових станцій. Таким чином буде покращення доступу до мережі мобільного зв’язку.

Автор:
Тетяна Гойденко