Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Наличный курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство упростило регистрацию детей для семей пленных и пропавших без вести

выплаты
Семьям военных стало проще оформлять документы на детей / Pixabay

Кабмин упростил правила регистрации и снятия с места жительства детей для семей пленных и пропавших без вести. Теперь для оформления услуги не требуется согласие второго родителя, если он имеет соответствующий статус.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Новые правила регистрации детей в Украине

"Продолжаем адаптировать государственные сервисы к жизненным реалиям. Правительство обновило правила регистрации и снятия с места жительства, чтобы поддержать семьи защитников, убрать лишнюю бюрократию и отменить сбор ненужных справок", - говорится в сообщении.

  • Что меняется?

Для регистрации или снятия с места жительства малолетнего ребенка больше не требуется согласие второго родителя, если он имеет статус без вести пропавшего или находится в плену.

В таких случаях ребенка регистрируют по адресу родителя, который подает соответствующее заявление.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке от призыва на военную службу тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

Автор:
Ольга Опенько