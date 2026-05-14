Правительство упростило регистрацию детей для семей пленных и пропавших без вести

Кабмин упростил правила регистрации и снятия с места жительства детей для семей пленных и пропавших без вести. Теперь для оформления услуги не требуется согласие второго родителя, если он имеет соответствующий статус.

Новые правила регистрации детей в Украине

"Продолжаем адаптировать государственные сервисы к жизненным реалиям. Правительство обновило правила регистрации и снятия с места жительства, чтобы поддержать семьи защитников, убрать лишнюю бюрократию и отменить сбор ненужных справок", - говорится в сообщении.

Что меняется?

Для регистрации или снятия с места жительства малолетнего ребенка больше не требуется согласие второго родителя, если он имеет статус без вести пропавшего или находится в плену.

В таких случаях ребенка регистрируют по адресу родителя, который подает соответствующее заявление.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке от призыва на военную службу тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.