Уряд спростив реєстрацію дітей для родин полонених і зниклих безвісти
Кабмін спростив правила реєстрації та зняття з місця проживання дітей для родин полонених і зниклих безвісти. Відтепер для оформлення послуги не потрібна згода другого з батьків, якщо він має відповідний статуc.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.
Нові правила реєстрації дітей в Україні
"Продовжуємо адаптувати державні сервіси до життєвих реалій. Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок", - йдеться в повідомленні.
- Що змінюється?
Для реєстрації або зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не вимагається згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклого або перебуває в полоні.
У таких випадках дитину реєструють за адресою того з батьків, який подає відповідну заяву.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку від призову на військову службу тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.