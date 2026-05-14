Уряд спростив реєстрацію дітей для родин полонених і зниклих безвісти

виплати
Сім’ям військових стало простіше оформлювати документи на дітей / Pixabay

Кабмін спростив правила реєстрації та зняття з місця проживання дітей для родин полонених і зниклих безвісти. Відтепер для оформлення послуги не потрібна згода другого з батьків, якщо він має відповідний статуc.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Нові правила реєстрації дітей в Україні

"Продовжуємо адаптувати державні сервіси до життєвих реалій. Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок", - йдеться в повідомленні.

  • Що змінюється?

Для реєстрації або зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не вимагається згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклого або перебуває в полоні.

У таких випадках дитину реєструють за адресою того з батьків, який подає відповідну заяву.

Нагадаємо, Верховна Рада  ухвалила законопроєкт про відстрочку від призову на військову службу тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Автор:
Ольга Опенько