Правительство урегулировало вопросы выплат по программе "Зимняя поддержка"

Премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что выплаты единовременного пособия в размере 6 500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан будут осуществлены в полном объеме, несмотря на временные задержки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

По словам правительства, средства получат все подавшие заявки в конце 2025 года и еще не получившие помощь — 50 721 получатель будет профинансирован в ближайшее время. Задержка платежей связана с завершением бюджетного года и закрытием счетов.

Общая потребность для этих выплат составляет почти 330 млн. грн., и средства для программы предусмотрены в полном объеме.

По программе помощь уже получили 374 тысячи человек на общую сумму 2,43 млрд грн, а в целом выплаты покроют 410 тысяч украинцев.

Отмечается, что эта помощь направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий: детей на попечении, детей и лиц с инвалидностью, детей из малообеспеченных семей, внутри перемещенных лиц и проживающих сами пенсионеров.

Напомним, в декабре начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан в рамках "Зимней поддержки".