Украинцы уже потратили 11,3 млрд грн "Зимней поддержки": куда пошли средства

Государственная программа "Зимняя поддержка" продолжает действовать, обеспечивая финансовую помощь миллионам украинцев. По состоянию на сегодняшний день граждане уже использовали 11,3 млрд грн из средств, полученных в рамках программы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Наибольшую долю расходов – около 80% – украинцы направили на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди других популярных направлений использования средств – приобретение продуктов питания, лекарственных средств, а также донаты в поддержку Сил обороны Украины.

В общей сложности 17,8 млн граждан оформили и получили единовременную выплату в размере 1000 грн, из них 3,5 млн - дети. Все выплаты в рамках программы уже произведены в полном объеме. Использовать полученные денежные средства можно до 30 июня 2026 года.

Параллельно идет выплата пособия в размере 6500 грн для уязвимых категорий населения. Ее уже получили 374 367 человек. Из этой суммы граждане потратили 1,1 млрд. грн., преимущественно на одежду и обувь для взрослых и детей.

Кроме того, в зимний период действуют и другие государственные программы поддержки. В частности, предусмотрена целевая помощь жителям прифронтовых территорий и внутренне перемещенных лиц, компенсация 100 кВт электроэнергии на одного человека ежемесячно в холодный период, а также программы по повышению энергоэффективности для бизнеса, частных домов и объединений совладельцев многоквартирных домов.

Напомним, количество магазинов, где можно оплатить продукты украинского производства средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека", возросло с 1160 до более чем 1780.