Українці вже витратили 11,3 млрд грн "Зимової підтримки": куди пішли кошти

Державна програма "Зимова підтримка" продовжує діяти, забезпечуючи фінансову допомогу мільйонам українців. Станом на сьогодні громадяни вже використали 11,3 млрд грн із коштів, отриманих у межах програми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Найбільшу частку витрат — близько 80% — українці спрямували на оплату житлово-комунальних послуг. Серед інших популярних напрямів використання коштів — придбання продуктів харчування, лікарських засобів, а також донати на підтримку Сил оборони України.

Загалом 17,8 млн громадян оформили та отримали одноразову виплату у розмірі 1000 грн, з них 3,5 млн — діти. Усі виплати в межах програми вже здійснені в повному обсязі. Використати отримані кошти можна до 30 червня 2026 року.

Паралельно триває виплата допомоги у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення. Її вже отримали 374 367 осіб. Із цієї суми громадяни витратили 1,1 млрд грн, переважно на одяг та взуття для дорослих і дітей.

Крім того, у зимовий період діють і інші державні програми підтримки. Зокрема, передбачена цільова допомога для мешканців прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, компенсація 100 кВт електроенергії на одну людину щомісяця в холодний період, а також програми з підвищення енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, кількість магазинів, де можна оплатити продукти українського виробництва коштами "Зимової підтримки" та "Національного кешбеку", зросла з 1160 до понад 1780.