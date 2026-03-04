Запланована подія 2

Уряд врегулював питання виплат за програмою "Зимова підтримка"

гривні
Уряд гарантує повне фінансування зимових виплат у 6 500 грн / Depositphotos

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко запевнила, що виплати одноразової допомоги в розмірі 6 500 грн для найбільш вразливих категорій громадян будуть здійснені у повному обсязі, незважаючи на тимчасові затримки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Свириденко.

За словами уряду, кошти отримають всі, хто подав заявки наприкінці 2025 року та ще не отримав допомогу — 50 721 отримувач буде профінансований найближчим часом. Затримка платежів пов’язана з завершенням бюджетного року та закриттям рахунків.

Загальна потреба для цих виплат становить майже 330 млн грн, і кошти для програми передбачені в повному обсязі.

Наразі за програмою допомогу вже отримали 374 тисячі людей на загальну суму 2,43 млрд грн, а загалом виплати покриють 410 тисяч українців.

Зазначається, що ця допомога спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій: дітей під опікою, дітей та осіб з інвалідністю, дітей із малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів, які проживають самі.

Нагадаємо, у грудні розпочалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян в рамках "Зимової підтримки". 

Автор:
Тетяна Гойденко