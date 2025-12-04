Правительство утвердило Дорожную карту усиления контроля за публичными закупками на 2025-2027 годы

Кабинет министров одобрил Дорожную карту усиления контроля над публичными закупками и утвердил план мероприятий на 2025-2027 годы. Документ разработан Министерством финансов в сотрудничестве с Государственной аудиторской службой.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Главная цель новой инициативы – повысить прозрачность, эффективность и подотчетность системы закупок, обеспечить рациональное использование средств налогоплательщиков и гармонизировать украинское законодательство со стандартами Европейского Союза.

"Ужесточение контроля за публичными закупками - это важный шаг на пути к членству Украины в ЕС. (…) В Украине уже создана современная система закупок, но нужно усовершенствовать контроль и аудит - сделать их более технологичными, риск-ориентированными и согласованными с европейскими подходами", - отметил заместитель Министра финансов Украины Александр Кава.

Основные направления Дорожной карты

План действий охватывает четыре ключевых блока:

Гармонизация законодательства в области закупок с нормами ЕС;

Развитие цифровых инструментов контроля и укрепления институциональной способности Госаудитслужбы;

Совершенствование механизмов проверок закупок и реагирования на выявленные нарушения;

Повышение квалификации аудиторов и обмен опытом со странами Европейского союза.

В ЕС системы публичных закупок основываются на принципах прозрачности, конкуренции и ответственности заказчиков. Все этапы от планирования до выполнения контрактов фиксируются в электронных системах и доступны для общественности. Государство обеспечивает автоматизированный мониторинг и оперативное реагирование на риски.

Принятая Дорожная карта должна приблизить украинскую систему к таким практикам и создать эффективную, прозрачную модель контроля, способную предотвращать нарушения и злоупотребления.

Заметим, в 2024 году объем закупок через Prozorro Market вырос в пять раз и составил 111,3 млрд грн. Рост обусловлен как обязательным использованием е-каталога для определенных товаров, так и более активной цифровизацией закупочной сферы.