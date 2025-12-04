Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Наличный курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство утвердило Дорожную карту усиления контроля за публичными закупками на 2025-2027 годы

закупки
Украина усовершенствует систему публичных закупок в соответствии с нормами ЕС / Depositphotos

Кабинет министров одобрил Дорожную карту усиления контроля над публичными закупками и утвердил план мероприятий на 2025-2027 годы. Документ разработан Министерством финансов в сотрудничестве с Государственной аудиторской службой.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Главная цель новой инициативы – повысить прозрачность, эффективность и подотчетность системы закупок, обеспечить рациональное использование средств налогоплательщиков и гармонизировать украинское законодательство со стандартами Европейского Союза.

"Ужесточение контроля за публичными закупками - это важный шаг на пути к членству Украины в ЕС. (…) В Украине уже создана современная система закупок, но нужно усовершенствовать контроль и аудит - сделать их более технологичными, риск-ориентированными и согласованными с европейскими подходами", - отметил заместитель Министра финансов Украины Александр Кава.

Основные направления Дорожной карты

План действий охватывает четыре ключевых блока:

  • Гармонизация законодательства в области закупок с нормами ЕС;
  • Развитие цифровых инструментов контроля и укрепления институциональной способности Госаудитслужбы;
  • Совершенствование механизмов проверок закупок и реагирования на выявленные нарушения;
  • Повышение квалификации аудиторов и обмен опытом со странами Европейского союза.

В ЕС системы публичных закупок основываются на принципах прозрачности, конкуренции и ответственности заказчиков. Все этапы от планирования до выполнения контрактов фиксируются в электронных системах и доступны для общественности. Государство обеспечивает автоматизированный мониторинг и оперативное реагирование на риски.

Принятая Дорожная карта должна приблизить украинскую систему к таким практикам и создать эффективную, прозрачную модель контроля, способную предотвращать нарушения и злоупотребления.

Заметим, в 2024 году объем закупок через Prozorro Market вырос в пять раз и составил 111,3 млрд грн. Рост обусловлен как обязательным использованием е-каталога для определенных товаров, так и более активной цифровизацией закупочной сферы.

Автор:
Татьяна Гойденко