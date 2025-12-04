Уряд затвердив Дорожню карту посилення контролю за публічними закупівлями на 2025–2027 роки

Кабінет міністрів схвалив Дорожню карту посилення контролю за публічними закупівлями та затвердив план заходів на 2025–2027 роки. Документ був розроблений Міністерством фінансів у співпраці з Державною аудиторською службою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Головна мета нової ініціативи — підвищити прозорість, ефективність і підзвітність системи закупівель, забезпечити раціональне використання коштів платників податків та гармонізувати українське законодавство зі стандартами Європейського Союзу.

"Посилення контролю за публічними закупівлями — це важливий крок на шляху до членства України в ЄС. (…) В Україні вже створена сучасна система закупівель, але потрібно вдосконалити контроль і аудит — зробити їх більш технологічними, ризик-орієнтованими та узгодженими з європейськими підходами", — зазначив заступник Міністра фінансів України Олександр Кава.

Основні напрями Дорожньої карти

План дій охоплює чотири ключові блоки:

Гармонізація законодавства у сфері закупівель із нормами ЄС;

Розвиток цифрових інструментів контролю та зміцнення інституційної спроможності Держаудитслужби;

Удосконалення механізмів перевірок закупівель і реагування на виявлені порушення;

Підвищення кваліфікації аудиторів та обмін досвідом із країнами Європейського Союзу.

У ЄС системи публічних закупівель базуються на принципах прозорості, конкуренції та відповідальності замовників. Усі етапи — від планування до виконання контрактів — фіксуються в електронних системах і доступні для громадськості. Держава забезпечує автоматизований моніторинг і оперативне реагування на ризики.

Прийнята Дорожня карта має наблизити українську систему до таких практик та створити ефективну, прозору модель контролю, здатну запобігати порушенням та зловживанням.

Зауважимо, у 2024 році обсяг закупівель через Prozorro Market зріс у п’ять разів і сягнув 111,3 млрд грн. Зростання зумовлене як обов’язковим використанням е-каталогу для певних товарів, так і активнішою цифровізацією закупівельної сфери.