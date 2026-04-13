Правительство утвердило новую политику защиты интеллектуальной собственности в оборонном секторе

Украина вводит единые правила для оборонных технологий / Минобороны

Правительство утвердило политику управления интеллектуальной собственностью в оборонно-промышленном комплексе Украины. Документ определяет единые подходы к защите прав на оборонные технологии и их дальнейшему использованию в производстве для нужд Сил обороны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Цель политики – создание прозрачных правил управления интеллектуальной собственностью в оборонном секторе и обеспечение эффективного масштабирования технологических решений.

Как отметил министр обороны Михаил Федоров, Украина имеет уникальный боевой опыт и разрабатывает решения, уже влияющие на ход боевых действий. По его словам, ключевая задача - защита прав на оборонные технологии и их эффективное применение в производстве для нужд обороны.

Обновленная политика предусматривает защиту прав интеллектуальной собственности на технологии, созданные в государственном секторе или профинансированные за счет бюджета, установление четких правил для государственных заказчиков и предприятий по управлению такими правами, а также возможность масштабирования проверенных решений в производстве.

Предприятиям частного сектора предоставляется возможность адаптировать подходы к управлению интеллектуальной собственностью в соответствии с собственными операционными потребностями.

Введение политики формирует единые правила игры для участников оборонного рынка и способствует ускоренному внедрению технологий в производственные процессы.

Как отметил глава Минобороны, соблюдение прав интеллектуальной собственности является ключевым фактором доверия с международными партнерами и основой для развития совместных оборонных проектов.

В министерстве отмечают, что документ является частью системной работы по созданию прозрачной экосистемы оборонных инноваций и направлен на укрепление технологической способности Украины.

Напомним, что в прошлом году Минобороны заявляло, что будет защищать авторские права военных, разрабатывающих технологические решения для армии. Они будут иметь право на авторское вознаграждение, что позволит государству эффективно масштабировать эти инновации.

Автор:
Татьяна Гойденко