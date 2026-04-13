Уряд затвердив нову політику захисту інтелектуальної власності в оборонному секторі

Уряд затвердив політику управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі України. Документ визначає єдині підходи до захисту прав на оборонні технології та їх подальшого використання у виробництві для потреб Сил оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Мета політики — створення прозорих правил управління інтелектуальною власністю в оборонному секторі та забезпечення ефективного масштабування технологічних рішень.

Як зазначив міністр оборони Михайло Федоров, Україна має унікальний бойовий досвід і розробляє рішення, які вже впливають на перебіг бойових дій. За його словами, ключовим завданням є захист прав на оборонні технології та їх ефективне застосування у виробництві для потреб оборони.

Оновлена політика передбачає захист прав інтелектуальної власності на технології, створені у державному секторі або профінансовані за рахунок бюджету, встановлення чітких правил для державних замовників і підприємств щодо управління такими правами, а також можливість масштабування перевірених рішень у виробництві.

Підприємствам приватного сектору надається можливість адаптувати підходи до управління інтелектуальною власністю відповідно до власних операційних потреб.

Запровадження політики формує єдині правила гри для учасників оборонного ринку та сприяє прискореному впровадженню технологій у виробничі процеси.

Як наголосив очільник Міноборони, дотримання прав інтелектуальної власності є ключовим фактором довіри з міжнародними партнерами та основою для розвитку спільних оборонних проєктів.

У міністерстві зазначають, що документ є частиною системної роботи зі створення прозорої екосистеми оборонних інновацій і спрямований на посилення технологічної спроможності України.

Нагадаємо, щи минулого року Міноборони заявляло, що захищатиме авторські права військових, які розробляють технологічні рішення для армії. Вони матимуть право на авторську винагороду, що дозволить державі ефективно масштабувати ці інновації.