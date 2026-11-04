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Правительство утвердило перечень украинской техники, за которую бизнес сможет вернуть 15% стоимости.

экскаватор, спецтехника, карьер
Государство компенсирует 15% стоимости за украинскую технику и оборудование / Freepik

Минэкономики утвердило первый список украинской промышленной техники и оборудования, за покупку которых предприятия смогут получить компенсацию 15% стоимости без учета НДС. В него вошли 309 наименований продукции 17 производителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.

"После возобновления программы переходим к ее практической реализации. Утвердили первые 309 наименований техники и оборудования от 17 украинских производителей, подавших пакеты документов", - отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Виталий Киндратов.

Программа позволяет бизнесу частично вернуть средства, потраченные на приобретение отечественного промышленного оборудования. Она предусматривает компенсацию 15% от стоимости техники, если уровень локализации ее производства превышает 40%.

Какую технику включили в список

Среди 309 позиций - экскаваторы-погрузчики, прицепы и полуприцепы, дорожная и пожарная техника, автобусы, грузовые вагоны, лифты, бетоносмесительные установки, трансформаторы, покрасочные камеры, промышленные печи и станки для лазерной резки металла.

В перечень вошла продукция таких компаний: "Эльворти", "СПД Петров", "Смарт Лайн", "Спецкоммунмаш", "Энергосистемы-Луджер", "Завод Кобзаренко", "Эверласт", "Машзавод "Техника"", "Киевский завод ПТО", "КаратЛи" "Компания Титал", "4Билд", "Черниговский автозавод", "Полтаввагон" и "Арамис".

С 23 по 31 октября 2026 года министерство обработало 18 заявок производителей и проверило документы по локализации продукции.

Кто может получить компенсацию

Участие в программе доступно юридическим лицам, физическим лицам — предпринимателям и коммунальным предприятиям, отвечающим ее условиям.

Чтобы получить деньги, нужно приобрести технику из перечня Минэкономики и подать заявку через уполномоченный банк. Компенсацию будут выплачивать из государственного бюджета.

Программа действует с октября 2024 года. Ее продлили до 30 сентября 2028 года.

Напомним, в августе Минэкономики выплатило 12 млн грн повышенной 40% компенсации агропроизводителям из прифронтовых регионов за приобретение отечественной техники и оборудования. Денежные средства уже перечислены на счета фермеров через уполномоченные банки.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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