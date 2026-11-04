Уряд затвердив перелік української техніки, за яку бізнес зможе повернути 15% вартості

Мінекономіки затвердило перший перелік української промислової техніки та обладнання, за купівлю яких підприємства зможуть отримати компенсацію 15% вартості без урахування ПДВ. До нього увійшли 309 найменувань продукції 17 виробників.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

"Після відновлення програми переходимо до її практичної реалізації. Затвердили перші 309 найменувань техніки та обладнання від 17 українських виробників, які подали пакети документів", — зазначив заступник міністра економіки та довкілля Віталій Кіндратів.

Програма дозволяє бізнесу частково повернути кошти, витрачені на придбання вітчизняного промислового обладнання. Вона передбачає компенсацію 15% вартості техніки, якщо рівень локалізації її виробництва перевищує 40%.

Яку техніку включили до переліку

Серед 309 позицій — екскаватори-навантажувачі, причепи та напівпричепи, дорожня й пожежна техніка, автобуси, вантажні вагони, ліфти, бетонозмішувальні установки, трансформатори, фарбувальні камери, промислові печі та верстати для лазерного різання металу.

До переліку увійшла продукція таких компаній: "Ельворті", "СПД Петров", "Смарт Лайн", "Спецкомунмаш", "Енергосистеми-Луджер", "Завод Кобзаренка", "Еверласт", "Машзавод "Техніка"", "Київський завод ПТО", "Карат-Ліфткомплект", "Кармель", "Біонтоп", "Компанія Тітал", "4Білд", "Чернігівський автозавод", "Полтаввагон" та "Араміс".

З 23 до 31 жовтня 2026 року міністерство опрацювало 18 заявок виробників і перевірило документи щодо локалізації продукції.

Хто може отримати компенсацію

Участь у програмі доступна юридичним особам, фізичним особам — підприємцям і комунальним підприємствам, які відповідають її умовам.

Щоб отримати кошти, потрібно придбати техніку з переліку Мінекономіки та подати заявку через уповноважений банк. Компенсацію виплачуватимуть із державного бюджету.

Програма діє з жовтня 2024 року. Її продовжили до 30 вересня 2028 року.

Нагадаємо, у серпні Мінекономіки виплатило 12 млн грн підвищеної 40% компенсації агровиробникам із прифронтових регіонів за придбання вітчизняної техніки та обладнання. Кошти вже перераховані на рахунки фермерів через уповноважені банки.