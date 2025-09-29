Правительство утвердило порядок работы карантинных ветеринарных постов на границе

Кабинет министров утвердил порядок установления и функционирования карантинных ветеринарных постов и дезинфекционных установок в пунктах пропуска через государственную границу. Новые правила, разработанные Минэкономики, должны усилить биобезопасность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.

Биобезопасность и ветеринарный контроль

Отмечается, что соответствующее постановление "Об утверждении порядка установления и функционирования карантинных ветеринарных постов и дезинфекционных установок в пунктах пропуска через государственную границу Украины" было принято на очередном заседании. Документ разработан Минэкономики.

Реализация постановления позволит:

эффективно выполнять ветеринарно-санитарные мероприятия и поддерживать эпизоотическое благополучие;

защитить территорию Украины от занесения опасных возбудителей болезней животных из карантинных зон;

повысить уровень биобезопасности и ветеринарного контроля;

гарантировать защиту прав бизнеса и стабильность на рынке труда;

содействовать охране общественного здоровья.

Карантинные ветеринарные посты на государственной границе вводятся на период действия карантина животных, введенного решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете министров с целью профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями животных.

Среди основных задач карантинных ветеринарных постов - контроль за перемещением животных и связанных с ними товаров при угрозе распространения болезней. Это предполагает:

запрет или ограничение перевозки и перегона животных через карантинные зоны, а также их ввоз или вывоз с этих территорий;

блокирование перемещения за пределы инфицированных хозяйств любых товаров, определенных главным государственным ветеринарным инспектором, в частности средств по уходу за животными, кормов, навоза или другого оборудования;

ограничение передвижения лиц, которые могли контактировать с инфицированными животными или подозреваемыми в инфекции, а также с товарами, которые могут представлять опасность;

регулирование движения транспорта в карантинной и близлежащей зонах наблюдения;

при необходимости - полное закрытие въезда и выезда с опасной территории, обустройство предупредительных знаков и установление контроля на подходах к таким зонам.

Решение об установлении или снятии карантинных ветеринарных постов принимает местная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при областной администрации.

В случаях насущной необходимости такие посты могут быть развернуты экстренно сроком до 72 часов по распоряжению главного государственного ветеринарного инспектора.

Также на время действия соответствующих распоряжений главного государственного ветеринарного инспектора Украины в пунктах пропуска через государственную границу вводится обязательная дезинфекция въезжающих с территорий транспортных средств, где зафиксирована или существует угроза распространения опасных болезней животных.

Напомним, правительство впервые утвердило единые правила перевозки животных в междугородном и международном автобусном сообщении. Эти нормы призваны повысить комфорт пассажиров, обеспечить безопасность перевозок и способствовать гуманному обращению с животными при их транспортировке.