Уряд затвердив порядок роботи карантинних ветеринарних постів на кордоні

Кабінет міністрів затвердив порядок встановлення та функціонування карантинних ветеринарних постів і дезінфекційних установок у пунктах пропуску через державний кордон. Нові правила, розроблені Мінекономіки, мають посилити біобезпеку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Мінекономіки.

Біобезпека та ветеринарний контроль

Зазначається, що відповідну постанову "Про затвердження порядку встановлення та функціонування карантинних ветеринарних постів та дезінфекційних установок у пунктах пропуску через державний кордон України" було ухвалено на черговому засіданні. Документ розроблено Мінекономіки.

Реалізація постанови дозволить:

ефективно виконувати ветеринарно-санітарні заходи та підтримувати епізоотичне благополуччя;

захистити територію України від занесення небезпечних збудників хвороб тварин із карантинних зон;

підвищити рівень біобезпеки та ветеринарного контролю;

гарантувати захист прав бізнесу та стабільність на ринку праці;

сприяти охороні громадського здоров’я.

Карантинні ветеринарні пости на державному кордоні запроваджуються на період дії карантину тварин, запровадженого рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів з метою профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями тварин.

Серед основних завдань карантинних ветеринарних постів — контроль за переміщенням тварин та пов’язаних із ними товарів у разі загрози поширення хвороб. Це передбачає:

заборону або обмеження перевезення й перегону тварин через карантинні зони, а також їхнє ввезення чи вивезення з цих територій;

блокування переміщення за межі інфікованих господарств будь-яких товарів, визначених головним державним ветеринарним інспектором, зокрема засобів догляду за тваринами, кормів, гною чи іншого обладнання;

обмеження пересування осіб, які могли контактувати з інфікованими тваринами чи підозрілими щодо інфекції, а також із товарами, що можуть становити небезпеку;

регулювання руху транспорту в карантинній та прилеглій зонах спостереження;

за потреби — повне закриття в’їзду та виїзду з небезпечної території, облаштування попереджувальних знаків і встановлення контролю на підходах до таких зон.

Рішення про встановлення або зняття карантинних ветеринарних постів ухвалює місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при обласній адміністрації.

У випадках нагальної потреби такі пости можуть бути розгорнуті екстрено — строком до 72 годин — за розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора.

Також на час дії відповідних розпоряджень головного державного ветеринарного інспектора України у пунктах пропуску через державний кордон запроваджується обов’язкова дезінфекція транспортних засобів, що в’їжджають із територій, де зафіксована або існує загроза поширення небезпечних хвороб тварин.

Нагадаємо, уряд вперше затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Ці норми покликані підвищити комфорт пасажирів, забезпечити безпеку перевезень та сприяти гуманному поводженню з тваринами під час їх транспортування.