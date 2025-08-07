Україна заборонила імпорт пташиної продукції з США через спалах грипу птиці

Східне міжрегіональне головне управління Держпродспоживслужби на державному кордоні повідомило про введення обмежень на ввезення в Україну вантажів з американського штату Пенсильванія через реєстрацію випадків грипу птиці. Заборона стосується інкубаційних яєць, птиці та продукції з неї.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Управління державного контролю на кордоні.

Рішення ухвалене на підставі офіційної інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH). Відповідну заборону введено розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора України від 4 серпня 2025 року №76.

Окремо наголошено, що виняток зроблено лише для продуктів, які пройшли обробку методом, що гарантує знищення збудника грипу птиці, згідно з вимогами щодо ввезення харчових продуктів тваринного походження.

Крім того, як уточнюється у документі, заборонено ввезення аналогічних вантажів ще з восьми американських штатів: Північна Дакота, Південна Дакота, Іллінойс, Каліфорнія, Нью-Джерсі, Вісконсин, Нью-Мексико та Аризона.

Нагадаємо, минулого року Держпродспоживслужба вже забороняла імпорт в Україну цієї продукції з таких штатів США, як Арканзас, Міссурі, Алабама, Вашингтон, Каліфорнія, Орегон, Айова, Міннесота, Монтана, Юта, Південна Дакота, Північна Дакота, Вісконсін, Джорджія, Мерилент, Огайо, Колорадо, Канзас, Мічиган, Нью-Йорк, Айдахо.