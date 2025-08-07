Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина запретила импорт птичьей продукции из США из-за вспышки гриппа птицы

курица, мясо
Украина запретила импорт птичьей продукции из США / Depositphotos

Восточное межрегиональное главное управление Госпродпотребслужбы на государственной границе сообщило о введении ограничений на ввоз в Украину грузов из американского штата Пенсильвания из-за регистрации случаев гриппа птицы. Запрет касается инкубационных яиц, птицы и продукции из нее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Управления государственного контроля на границе.

Решение было принято на основании официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH). Соответствующий запрет введен распоряжением главного государственного ветеринарного инспектора Украины от 4 августа 2025 года №76.

Отдельно подчеркивается, что исключение сделано только для продуктов, прошедших обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя гриппа птицы, согласно требованиям по ввозу пищевых продуктов животного происхождения.

Кроме того, как уточняется в документе, запрещен ввоз аналогичных грузов еще из восьми американских штатов: Северная Дакота, Южная Дакота, Иллинойс, Калифорния, Нью-Джерси, Висконсин, Нью-Мексико и Аризона.

Напомним, в прошлом году Госпродпотребслужба уже запрещала импорт в Украину этой продукции из таких штатов США, как Арканзас, Миссури, Алабама, Вашингтон, Калифорния, Орегон, Айова, Миннесота, Монтана, Юта, Южная Дакота, Северная Дакота, Висконсин, Джорджия, Мерилент, Огай Айдахо.

Автор:
Татьяна Гойденко