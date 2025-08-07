Украина запретила импорт птичьей продукции из США из-за вспышки гриппа птицы

Восточное межрегиональное главное управление Госпродпотребслужбы на государственной границе сообщило о введении ограничений на ввоз в Украину грузов из американского штата Пенсильвания из-за регистрации случаев гриппа птицы. Запрет касается инкубационных яиц, птицы и продукции из нее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Управления государственного контроля на границе.

Решение было принято на основании официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH). Соответствующий запрет введен распоряжением главного государственного ветеринарного инспектора Украины от 4 августа 2025 года №76.

Отдельно подчеркивается, что исключение сделано только для продуктов, прошедших обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя гриппа птицы, согласно требованиям по ввозу пищевых продуктов животного происхождения.

Кроме того, как уточняется в документе, запрещен ввоз аналогичных грузов еще из восьми американских штатов: Северная Дакота, Южная Дакота, Иллинойс, Калифорния, Нью-Джерси, Висконсин, Нью-Мексико и Аризона.

Напомним, в прошлом году Госпродпотребслужба уже запрещала импорт в Украину этой продукции из таких штатов США, как Арканзас, Миссури, Алабама, Вашингтон, Калифорния, Орегон, Айова, Миннесота, Монтана, Юта, Южная Дакота, Северная Дакота, Висконсин, Джорджия, Мерилент, Огай Айдахо.