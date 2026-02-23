- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство утвердило примерный устав для компаний энергетического сектора
Правительство утвердило примерный устав для субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса. Это очередной системный шаг по реализации плана перезагрузки управления в энергетическом секторе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Главная цель нововведения – создание единого образца устава, отвечающего лучшим практикам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Это позволит ввести современные стандарты корпоративного управления, избежать субъективного отношения к разным компаниям сектора, унифицировать подходы к формированию органов управления и определению их полномочий.
Ожидается, что такие изменения повысят прозрачность, подотчетность и общую эффективность государственных компаний.
По словам премьера, аналогичные примерные уставы правительство планирует утвердить и для государственных предприятий в других секторах экономики.
Напомним, в июне 2023 года в рамках начального диалога началось вступление Украины в ОЭСР.
ОЭСР объединяет 38 развитых стран, определяющих себя как преданные демократии и рыночной экономике. Организация создана как платформа для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявление передовой практики и координации внутренней и международной политики своих членов.