Правительство утвердило примерный устав для компаний энергетического сектора

Правительство утвердило примерный устав для субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса. Это очередной системный шаг по реализации плана перезагрузки управления в энергетическом секторе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Главная цель нововведения – создание единого образца устава, отвечающего лучшим практикам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Это позволит ввести современные стандарты корпоративного управления, избежать субъективного отношения к разным компаниям сектора, унифицировать подходы к формированию органов управления и определению их полномочий.

Ожидается, что такие изменения повысят прозрачность, подотчетность и общую эффективность государственных компаний.

По словам премьера, аналогичные примерные уставы правительство планирует утвердить и для государственных предприятий в других секторах экономики.

Напомним, в июне 2023 года в рамках начального диалога началось вступление Украины в ОЭСР.

ОЭСР объединяет 38 развитых стран, определяющих себя как преданные демократии и рыночной экономике. Организация создана как платформа для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявление передовой практики и координации внутренней и международной политики своих членов.