Уряд затвердив примірний статут для компаній енергетичного сектору

Уряд затвердив примірний статут для суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу. Це черговий системний крок у реалізації плану перезавантаження управління в енергетичному секторі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Головна мета нововведення — створення єдиного зразка статуту, що відповідає кращим практикам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Це дозволить запровадити сучасні стандарти корпоративного управління, уникнути суб’єктивного ставлення до різних компаній сектору, уніфікувати підходи до формування органів управління та визначення їхніх повноважень.

Очікується, що такі зміни підвищать прозорість, підзвітність та загальну ефективність державних компаній.

За словами прем’єрки, аналогічні примірні статути уряд планує затвердити і для державних підприємств у інших секторах економіки.

Нагадаємо, у червні 2023 року в межах початкового діалогу розпочався вступ України до ОЕСР.

ОЕСР наразі об'єднує 38 розвинутих країн, що визначають себе як віддані демократії та ринковій економіці. Організація створена в якості платформи для порівняння політичного досвіду, пошуку відповідей на загальні проблеми, виявлення передової практики та координації внутрішньої та міжнародної політики своїх членів.