Правительство уверяет в стабильности урожая: резкого подорожания продуктов не ожидают

овощи
Мониторинг озимых и овощей показывает стабильный урожай / Pixabay

Пиковые морозы последних недель не будут иметь критического влияния на урожай озимых культур в Украине. Состояние посевов контролируемое, а в отдельных регионах возможно лишь частичный пересев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Урожай озимых и овощей под контролем

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, осенью аграрии засеяли более 5 млн гектаров озимых зерновых и более 1 млн гектаров рапса. В настоящее время идет комплексный мониторинг состояния посевов, в частности, проводится отбор образцов для лабораторных исследований.

По предварительным результатам мониторинга, значительные повреждения озимых не зафиксированы. В отдельных хозяйствах центральных, юго-восточных регионов, где наблюдался дефицит снежного покрова или образование ледовой корки, возможен частичный пересев. В то же время ситуация не носит общенационального характера. Окончательные выводы о состоянии посевов планируется сформировать в конце февраля - начале марта после обобщения данных из всех регионов.

Положительной остается и ситуация в овощеводстве. По предварительным оценкам производство овощей в летне-осенний период 2025 года выросло на 20–25% по сравнению с предыдущим годом. Это позволило сформировать достаточные запасы продукции и уменьшить зависимость от импорта в 2026 году.

В министерстве отмечают, что резкого роста цен на продукты борщового набора в ближайшее время не ожидается. Возможное лишь традиционное сезонное подорожание весной, связанное с расходами на хранение. Рекордных ценовых скачков, подобных предыдущим годам, прогнозов не предполагают.

Также отмечается, что государственное регулирование цен на базовые социальные продукты – хлеб, молочную продукцию, растительное масло и сахар – сохраняется на период действия военного положения.

Замминистра подчеркнул, что на период действия военного положения в Украине продолжает действовать государственное регулирование цен на основные социально значимые продукты, в том числе хлеб, молочную продукцию, растительное масло и сахар.

Кроме того, для поддержки бизнеса сохраняется программа льготного кредитования по закупке энергетического оборудования. Предприниматели могут получить кредиты под 0% годовых в размере до 10 млн грн. сроком до трех лет для приобретения генераторов и другого необходимого оборудования.

Напомним, с начала января себестоимость производств хлеба выросла на 6 -7% из-за повышения цен на электроэнергию почти на 30% для предприятий, роста минимальной зарплаты и расхода топлива для генераторов.

Автор:
Ольга Опенько