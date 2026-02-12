Уряд запевняє у стабільності врожаю: різкого подорожчання продуктів не очікують

Пікові морози останніх тижнів не матимуть критичного впливу на врожай озимих культур в Україні. Стан посівів контрольований, а в окремих регіонах можливий лише частковий пересів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Врожай озимих та овочів під контролем

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, восени аграрії засіяли понад 5 млн гектарів озимих зернових та більш як 1 млн гектарів ріпаку. Нині триває комплексний моніторинг стану посівів, зокрема проводиться відбір зразків для лабораторних досліджень.

За попередніми результатами моніторингу, значних пошкоджень озимих не зафіксовано. В окремих господарствах центральних, південно-східних регіонів, де спостерігався дефіцит снігового покриву або утворення льодової кірки, можливий частковий пересів. Водночас ситуація не має загальнонаціонального характеру. Остаточні висновки щодо стану посівів планують сформувати наприкінці лютого — на початку березня після узагальнення даних з усіх регіонів.

Позитивною залишається й ситуація в овочівництві. За попередніми оцінками, виробництво овочів у літньо-осінній період 2025 року зросло на 20–25% порівняно з попереднім роком. Це дало змогу сформувати достатні запаси продукції та зменшити залежність від імпорту у 2026 році.

У міністерстві зазначають, що різкого зростання цін на продукти борщового набору найближчим часом не очікується. Можливе лише традиційне сезонне подорожчання навесні, пов’язане з витратами на зберігання. Рекордних цінових стрибків, подібних до попередніх років, прогнозів не передбачають.

Заступник міністра наголосив, що на період дії воєнного стану в Україні продовжує діяти державне регулювання цін на основні соціально значущі продукти, зокрема хліб, молочну продукцію, олію та цукор.

Крім того, для підтримки бізнесу зберігається програма пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання. Підприємці можуть отримати кредити під 0% річних у розмірі до 10 млн грн строком до трьох років для придбання генераторів та іншого необхідного обладнання.

Нагадаємо, від початку січня собівартість виробництв хліба зросла на 6 -7% через підвищення цін на електроенергію майже на 30% для підприємств, зростання мінімальної зарплати та витрати на пальне для генераторів.